Мосметро опровергло информацию о пострадавшей на эскалаторе пенсионерке
Представители пресс-службы Московского метрополитена опровергли информацию о пожилой женщине, которая получила травму на территории подземки.
Отмечается, что москвичка действительно запнулась о свою тележку. Заметив это, сотрудники метро остановили эскалатор и помогли ей встать. Повреждений на женщине обнаружено не было, однако на всякий случай работники подземки вызвали скорую помощь.
Просим СМИ не использовать непроверенную информацию. Пожилая женщина запнулась о свою тележку - сотрудники ММ остановили эскалатор, помогли встать, видимых повреждений не увидели, но вызвали на всякий случай скорую.— Московское метро (@MetroOperativno) 20 июля 2019 г.
— Просим СМИ не использовать непроверенную информацию, — подчеркивает Мосметро на странице в Twitter.
Пресс-служба подземки предупреждает, что на эскалаторе всем надо быть аккуратнее, так как это транспортное средство повышенной опасности.
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