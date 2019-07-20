Пиво — не алкоголь. А что

Минпромторг выдвинул смелое предложение: разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанный ведомством проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы. Отмечается, что министерство планирует направить документ на согласование заинтересованным ведомствам.

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5 процента, за исключением кефира и кваса.

Производителям пива да и продавцам от этого сплошной бонус. Отрекомендовав пиво «отдельной категорией продукции» с «самостоятельным статусом», можно будет его массово продавать в шаговой доступности — в переходах метро и ларьках, можно будет вновь крутить рекламные ролики, от которых даже убежденному трезвеннику захочется открыть холодильник жарким днем, чтобы посмотреть, не завалялась ли там баночка пивка...

А кто будут пострадавшими? Люди. Особенно подростки и молодежь, у которых «молоко на губах уже обсохло». Потому что масс-пропаганда — это когда красивые дяденьки и тетеньки в рекламе лениво потягивают «светлое и с пузырьками», радостно жмурясь на солнце в шезлонге, — действует на подсознание безотказно. Тоже кажется: вот сейчас расслабишься с бокалом «пенного» и станешь таким же, как в рекламе: на белом песке, у ног — бирюзовое море, ну и сам-то красавец писаный.

И вырастут продажи.

И вновь юные и глупые, падкие до красивостей, пойдут по улицам с пивными бутылками и банками в ручонках. А чой-то не пить, если пиво — это не алкоголь?! А вроде какого-нибудь лимонадика «Буратинки». И девочки, и мальчики очень хотят казаться взрослыми. Сигарета, эффектно дымящаяся в руке, бутылочка пиваса — это все в глазах каждого второго подростка атрибуты взрослости, зрелости, свободы. Особенно если Минпромторг разрешил. Какая разница, в сущности, Минпромторг или Минздрав? Все одно — «мин». И он «разрешает».

А чой-то не пить, если пиво — это не алкоголь Фото: https://pixabay.com

Вообще-то современная молодежь (и я этому очень радуюсь), в отличие от предков, не «сидит на стакане». В тренде — здоровый образ жизни. Заботиться о своем здоровье — модно. По-моему, это одно из главных достижений современности. Пусть лучше пьют фреши и по три литра чистой воды, зависают в тренажерном зале. Пусть лучше будут «фитнес-няши». Более старшим поколениям есть с чем сравнивать. И в данном случае в явном плюсе — молодые.

Наверное, это просекли и те, кто напрямую зависит от огромных «алкогольных» и «курительных» денег. Кто наживается на том, что подсаживает людей на рюмку и сигаретку. Поняли, что поколение «старых алкоголиков» выходит в тираж, а новые пьют минеральную воду. Вот и решили не теряться, подсунуть для начала «пенный напиток» как «неалкогольный». Привыкайте, дорогие. Не теряйтесь. Пейте пиво пенное, будет морда здоровенная, как говорится.

Не только, увы, морда. Пивной алкоголизм ничуть не лучше того, что от «крепкого». Более того, в пиво добавляют гормоны. Посмотрите на мужиков, которые любят пиво: у всех «беременные» животы и практически женская грудь. Впрочем, я не медик, чтобы рассказывать тут о последствиях привыкания к пивасику.

Пока закон не принят, надо бить во все колокола и доказывать: пиво — это алкоголь. И никак по-другому.

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