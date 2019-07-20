«Окно преткновения» на Плющихе

Старый дом на легендарной Плющихе стал героем интернета. Диванные критики возмущались до хрипа - если фейсбучные посты, конечно, могут хрипеть. С надрывом утверждалось: не только дом, а вся улица потеряла свое главное украшение - деревянное окно в стиле модерн начала ХХ века, которое заменили на пластиковый стеклопакет.

Дом не входил в список объектов культурного наследия. Хозяева квартир легендарного дома могли поступать по своему усмотрению. Ну, и поступили. Дерево заменили на пластик. Потому что им дуло, скрипело, плохо открывалось...

Получили жильцы за это по полной программе. Ух как полоскали их в обсуждениях: и невоспитанные, и некультурные, и не понимали, каким сокровищем обладают, и должны были приложить все силы, чтобы отреставрировать деревянную раму, соскрести слои краски и сохранить волшебное окно...

Даже писали что-то вроде "дом ослепили, ему выкололи глаза". Образно, что.

И можно даже согласиться: мне, например, всегда до слез жалко старинное. В центре Москвы есть здание - туда я прихожу уже почти тридцать лет - там стекла как хрусталь, если их вымыть. Ни одно современное стекло, самое дорогое, не будет так играть всеми цветами радуги, если его помыть простой водой. Жаль только, что мыть те самые окна уже практически невозможно: рамы рассохлись, года три назад при попытке проветрить комнату из форточки вывалилось стекло. Наружу, на улицу. Разлетелось на тысячи осколков. На радужные крошечные брызги. Слава богу, никто в это время не проходил под домом... После этого окна в особняке моются только очень осторожно, изнутри. Стекла шатаются в рассохшихся рамах, как парадонтозные зубы. Дом надо реставрировать, такие окна, пусть и уникальные, старинные, представляют прямую угрозу для тех, кто проходит по Ново-Басманной. А уж какой лютый холод дует из них зимой, - просто ох, даже и снежок залетает. Зато старина. Ее наблюдали Горький и Пастернак.

Будут реставрировать - если будут - поставят современный пластик Фото: Sveta_Koloskova

Будут реставрировать - если будут - поставят современный пластик. Увы и ах, мне вот и жаль, и не жаль одновременно. Жизнь идет вперед, старое гниет и портится, и порой вернуть его к жизни просто невозможно. Надо смириться с потерями. Но минимизировать их.

Вот и в ситуации с "окном преткновения" на Плющихе - тоже все неоднозначно.

Возмущенные ревнители старины не удосужились узнать, что уполномоченный депутат по этому дому, увидев в проекте замену на обычный стеклопакет, не дала согласие на проведение работ. Окно еще раз тщательно обследовали и выяснили: деревянные конструкции сгнили, их реставрация невозможна.

Внесли изменения в проект: вместо "простого" стеклопакета выполнили особенную работу, сделав цвет рам коричневым. И будет сохранено главное украшение окна - стилизованное сердце. То, что мы видим сегодня, - не окончательный вид окна.

Короче, все не так просто.

Не надо обвинять всех подряд - жителей подъезда, районную управу, производителей окон, жестокий мир и новых варваров, "ослепивших" дом на Плющихе. Осуждать и обсуждать всегда очень легко, особенно если никаких конкретных решений ты сам не принимаешь.

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