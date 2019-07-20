СК и Роспотребнадзор начали проверку сыроварни с сотрудниками в шортах
Следственный комитет и Роспотребнадзор начали производить проверку сыроварни с полуобнаженными работниками в Нижегородской области. Специалисты в том числе проверят молочную продукцию предприятия.
После мониторинга станет понятно, каким образом были допущены предполагаемые нарушения санитарных норм на заводе, расположенном в Воротынском районе указанного региона.
Информацию о начавшейся проверке обнародовали на официальном сайте Роспотребнадзора по Нижнему Новгороду.
Ранее в СМИ сообщили, что сотрудники сыроварни работали на заводе, будучи голыми по пояс. Из всех элементов одежды на них присутствовали исключительно шорты. Часть сложенной на стеллажи продукции свисала на пол, коробки не были упакованы. Кроме того, сотрудники сыроварни работали, не надевая перчатки.
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