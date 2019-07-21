Рюкзак с почти пятью миллионами рублей похитили у безработного в Москве
• 08:54 • 21 июля 2019
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По факту похищения рюкзака возбуждено уголовное дело
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
В столичном районе Останкино на северо-востоке города двое неизвестных открыто похитили рюкзак, принадлежащий безработному мужчине. В нем находилось почти пять миллионов рублей. Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
— Двое неизвестных из баллончика с неустановленной жидкостью брызнули в лицо неработающему 1984 года рождения и открыто похитили у него рюкзак, в котором находилось 4 850 000 рублей, — указано в сообщении ведомства.
Инцидент произошел по адресу: улица Академика Королева, дом 4, корпус 2. Неизвестные скрылись. По факту похищения рюкзака возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»).
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