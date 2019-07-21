Алгоритм стукача

На этой неделе «Яндекс» объявил, что научился определять заработок пользователей мобильников.

Алгоритм, с помощью которого можно просвечивать содержимое наших кошельков, уже запатентован (№ RU 2676949 C2) и, судя по всему, с нетерпением ждет заинтересованных клиентов. Сообщается, что состояние карманов будет отслеживаться с помощью анализа геолокации, подслушивания окружающих человека звуков и выяснения, какими приложениями на смартфоне пользуется его владелец. Программы компании — «Яндекс. Такси», «Яндекс. Почта», «Яндекс. Поиск», «Яндекс. Деньги», «Яндекс. Метрики», «Яндекс. Диск» и пр. ─ тоже, разумеется, в деле.

В корпорации, правда, заявили, что ни в коем разе не используют технологию — это, мол, лишь идея, которую поспешили «завернуть» в патент. Верится, если честно, с трудом — разве что заказчики еще не подоспели. Но вот то, что сбор иной информации стал для подобных компаний обыденностью, — это, похоже, уже факт. «Мобильные устройства также могут использоваться для хранения и управления рабочей информацией, например, электронными письмами, рабочим расписанием, рабочими задачами и т.д.», — перечисляет «Яндекс» в пояснении к патенту нынешние шпионские реалии, присовокупляя к ним онлайн-транзакции, отправленные сообщения и другие ставшие для нас обыденными операции. Но все это вещи явные, которые параноидально настроенный хозяин мобильника может свести на нет. И вот тут-то на помощь приходит героическая корпорация, которая даже в таком информационном вакууме берется обнаружить ценное и внятное…

Сообщается, что состояние карманов будет отслеживаться с помощью анализа геолокации, подслушивания окружающих человека звуков и выяснения, какими приложениями на смартфоне пользуется его владелец Фото: https://pixabay.com

Область применения алгоритма стукача, разумеется, велика и обильна — от впаривания заточенной под конкретный кошелек рекламы до эпического шпионажа. И это тоже уже реальность. Не далее как на прошлой неделе разговорилась в столовке с коллегой о том, как ее дочь сдавала ЕГЭ по математике. Мобильники (что характерно — с выключенным Интернетом) лежали рядом на столе. По возвращении на рабочее место все открываемые веб-страницы запестрели контекстной рекламой про ЕГЭ. И не по химии, истории или русскому — исключительно по математике. Волшебство, да и только.

Но бог с ней, с рекламой. В конце концов, и она иногда бывает полезной. А вот как быть с адресной коррекцией ценников, которые таким же волшебным образом сдуваются для пользователей победнее и стремительно разбухают для обладателей толстых кошельков? Помнится, два года назад тот же «Яндекс» ловили на подобных махинациях, когда для владельцев последних айфонов сервис такси расценки завышал, а для хозяев простеньких мобилок делал их более демократичными. Корпорация тогда категорически все отрицала, однако в одном из комментариев проговорилась, что сервис тестирует некий новый алгоритм. Не тот ли, о котором идет речь?

Так или иначе, но развитие технологий подглядывания и подслушивания достигло такого уровня и масштаба, что явно требует уже вмешательства со стороны законодателей. Хотя бы потому, что может аукнуться и им — людям далеко не бедным и в тайны мира посвященным. И никакие пользовательские соглашения, которые предлагают нам сейчас подписывать при скачивании самых простеньких программок, не помогут. Большинство из них просто не содержит варианта «запрещаю использовать личную информацию», а если и содержит, то автоматом отказывает в пользовании самой программой.

Ну а пока законодатели занимаются более насущными проблемами вроде суверенного Интернета, каждый борется с напастью как может. Кто-то меняет навороченные смартфоны на допотопные кнопочные девайсы (тренд, довольно круто развернувшийся сейчас на Западе), а кто-то и вовсе отказывается от мобильной связи. Хотя бы на рабочем месте. Например, на многих оборонных предприятиях сотрудников на входе теперь заставляют сдавать сотовые в специальный телефонный «гардероб», сводя на нет утечку информации через микрофоны. Активизировались и изобретатели, которые все активнее поставляют на рынок материалы, экранирующие сотовую связь. В общем, тотальный шпионаж Большого брата вполне ожидаемо поднимает волну противостояния ему. Ну а кто кого поборет, как всегда, покажет время.

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