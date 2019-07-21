Фестиваль авторской песни имени Иосифа Кобзона прошел на вятской земле
По словам барда и члена жюри конкурса Галины Хомчик, «Гринландия» ежегодно собирает в Кировской области более 250 тысяч человек. В этом году музыкальный праздник впервые прошел под именем Иосифа Кобзона.
В честь легендарного артиста в субботу, 20 июля, на главной сцене прошел концерт «Я люблю тебя, жизнь!».
— Народный артист СССР Иосиф Кобзон уже при жизни стал легендой фестиваля, — рассказала Хомчик корреспонденту «ВМ». — В течение последних десяти лет Иосиф Давыдович был сопредседателем оргкомитета «Гринландия», входил в жюри заочного конкурса, дважды — в 2015 и 2016 годах — выступал на фестивале с большими сольными концертами.
Как всегда, в мероприятии приняли участие авторы-исполнители, поэты и творческие коллективы. Помимо песен собственного сочинения они исполнили композиции легендарных советских бардов Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы.
Гостями фестиваля традиционно стали музыкант Сергей Трофимов, депутат Государственной думы Валентина Терешкова и поэт-песенник Александр Шаганов.
Культурное событие завершилось масштабной реконструкцией рыцарского турнира «Хлыновская застава», во время которой присутствующим показали конное шоу дружинников, командные бои русичей, штурм крепости, а также хороводы и молодецкие игры.
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