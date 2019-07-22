Ковальчук призналась, что может разрушить ее брак с Чумаковым
Российская певица Юлия Ковальчук призналась, что не все безоблачно в их отношениях с мужем Алексеем Чумаковым и на самом деле существуют обстоятельства, которые могут привести к их разводу. Если супругам им придется проводить вдвоем слишком много времени, не имея возможности уединиться, то это может обернуться крахом для их семьи.
Например, пару лет назад на съемках картины «Срочно выйду замуж» они потребовали отдельные гримерки, потому что им обоим нужно личное пространство.
— Находиться даже с любимым человеком 24 часа в сутки невероятно сложно, — сказала откровенно певица в интервью изданию «Антенна-Телесемь».
Почти два года назад у Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова появился долгожданный ребенок — дочка Амелия.
Читайте также: Юлия Ковальчук рассказала, как материнство помогло ей сохранить фигуру