«Мне сложно дается материнство»: дочь Владимира Машкова рассказала о воспитании детей
Актриса Мария Машкова, дочь Владимира Машкова, поделилась подробностями семейной жизни. В своем Instagram-аккаунте она рассказала, каково быть матерью двоих детей.
— Немного откровений: мне сложно дается материнство. Самое любимое — приехать на короткий срок, наобниматься, завалить подарками и умчать на съемки, — написала Машкова.
Она рассказала, что «родительство» для многих артистов является настоящей проверкой, так как мало кто из них готов заниматься кем-то, кроме себя. Кроме того, во время съемок вокруг множество помощников, которые подскажут, как вести себя в сцене, или дадут отдохнуть в перерыве.
Актриса отметила, что последние месяцы с дочерьми были особенными.
— Первый раз лечу на съемки, не облегченно вздыхая, а с тоской, что теперь не надо быть каждую секунду готовой бросить любой важности дела, чтобы поиграть в куклы, порисовать, построить «Лего», перекинуться в картишки, разобраться, какая из сестер первой начала махач, и срочно съездить за батарейками для рации, — добавила актриса.
Напомним, первая дочь Машковой Стефания родилась в 2010 году, двумя годами позднее на свет появилась вторая дочь Александра.
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