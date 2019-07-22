Конюшни и тренировочные манежи с трибунами построят в Новой Москве
В поселении Краснопахорское, рядом с деревней Колотилово в Новой Москве, построят конюшни и тренировочные манежи со зрительскими трибунами для конноспортивного клуба. Работы завершатся в мае–июне 2020 года.
— Строительство начнется уже в этом году. По планам — в октябре, — рассказал агентству городских новостей «Москва» глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. — Общая площадь объектов — 17,8 тысячи квадратных метров. Это четыре конюшни, которые будут реконструированы. И одна новая конюшня с административно-бытовым корпусом и манежем. Это большое здание площадью порядка 8 тысяч квадратных метров.
Еще один тренировочный манеж, по его словам, реконструируют и построят три новых. Кроме того, у конноспортивного клуба появится свой лазарет для лошадей, четыре гостевых домика и трибуны для зрителей. По мнению Жидкина, здесь будет интересно как детям, так и взрослым.
— В клубе смогут заниматься как продвинутые конники, так и просто любители, — добавил он.
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