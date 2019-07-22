Россельхознадзор разъяснил информацию об ужесточении правил провоза багажа
Нормы провоза растительной продукции в ручной клади действуют с 2017 года. Об этом сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Меланова.
Она отметила, что данные правила существуют в соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии и совпадают с требованиями, которые были в России ранее.
Таким образом, для обычных граждан ничего не поменялось. Постановление правительства направлено на гармонизацию нормативно-правовой базы, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее сообщалось, что в России с 19 августа изменятся правила государственного карантинного фитосанитарного контроля. Отмечалось, что если пассажир хочет провезти больше разрешенного количества цветов, фруктов или овощей, он будет должен предоставить сопроводительные документы.
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