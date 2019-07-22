У недобросовестных таксистов отобрали лицензию
После многочисленных жалоб пассажиров, а также нарушений водителями правил дорожного движения и перевозок, по решению Арбитражного суда города Москвы у таксомоторной компании «ТК-1» было аннулировано разрешение осуществлять свою деятельность. Как сообщили в Московской административной дорожной инспекции, водители этой компании не только подвергали пассажиров опасности, но и не оплачивали в срок полученные штрафы.
— МАДИ призывает таксистов соблюдать ПДД и вовремя оплачивать штрафы. Проверить их наличие можно на порталах avtokod.mos.ru или mos.ru. А узнать о долгах по штрафам — на сайте ФССП, — сообщила пресс-секретарь МАДИ Ольга Дыгало.
По правилам, у водителей должны быть лицензия, а также карточка с именем, фамилией и фотографией, которую необходимо повесить в салоне на видном месте.
С московских дорог практически исчезли «бомбилы» на разбитых, старых и неисправных автомобилях. Рынок таксомоторных услуг стал более цивилизованным и, как следствие, более дешевым. Но все еще есть и недобросовестные таксомоторные компании, и вот одна уже лишилась права заниматься частным извозом.
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