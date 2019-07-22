Голливуд захвачен КГБ

Одна из самых громких премьер июля — третий сезон суперпопулярного мистического сериала «Очень странные дела». Он сразил своих поклонников любопытным сценарным твистом с первых же кадров. Оказывается, монстров в маленький американский городок выпустили... русские.

Действие происходит в 1956 году. В маленьком американском городе под землей, на самой секретной военной базе, свои опыты с чудовищами проводят ученые и военные из СССР. Но что любопытно: через весь сезон героями произносится именно слово «русские». Как будто бы не стало тогда в СССР других союзных республик. Да и произносится это как некое «фи». Мол, адская машина тоталитаризма и тирании покушается на американскую демократию.

Голливуд всегда питал интерес к России. Как мы умиляемся, когда звездные актеры и актрисы стараются вставить в фильм хотя бы одну фразочку на русском языке. Как забыть бы Арнольда Шварценеггера в «Красной жаре». До сих пор вспоминаю тот образ «терминатора» с улыбкой. Правда, есть примеры и откровенных перегибов. В 2015 году на экраны наших кинотеатров должен был выйти триллер «Номер 44», который в оригинале называется «Малыш 44». Сюжет рассказывает о некоем маньяке, который орудовал в Советском Союзе в 50-х годах прошлого века.

Снято все как откровенная «клюква», фильм не снискал интереса ни у зрителей, ни у критиков. А в России до кинотеатров вообще не дошел: «Номер 44» сняли с проката как «искажающий исторические факты». Наснимали так наснимали. Но ведь кто-то на Западе фильм увидел. И найдется процент особо мнительных, что скажут: «Все так и было при «кровавом режиме».

Фабрика грез работает без перерыва Фото: https://twitter.com/thehill

Голливудское кино было, есть и будет источником пропаганды. Собственно, как и кино в других странах. Просто США удалось раскрутить эту машину до сверхзвуковых скоростей. Фильмы выходят пачками, графика из картины к картине становится лучше, уровень детализации приближает нас к максимальной реалистичности. Зритель получает огромное удовольствие, настоящее пиршество для глаз. С точки зрения зрелища все это можно лишь приветствовать. Но в то же время стало гораздо легче доносить до зрителя нужные идеи. Вроде мысли про «злых русских», показывая их не комичным «картоном», а вполне себе детализированными персонажами. Взять тот же нашумевший сериал «Чернобыль». Пугающе реалистичные образы и дотошно воссозданная картина одной из самых масштабных катастроф в истории человечества.

Американские кинематографисты могут изображать русских как хотят. Я художник, я так вижу. Творчество многогранно, и любую, даже самую распрекрасную личность, можно показать с ее худшей стороны. И в кино такое было не раз. Но вот вопрос: почему фильмы на животрепещущие для России темы снимают они, а не мы? Ведь именно Запад предлагает нам посмотреть «Чернобыль» или фильм «Курск», увидеть Николая II в сериале, где Красная площадь изображена с Мавзолеем Ленина, и полюбоваться, как из голливудской дивы Дженнифер Лоуренс готовят шпиона Службы внешней разведки СССР. Пока мы не решаемся через искусство дать оценку событию или явлению, которое случалось в истории нашего государства, это делают другие. В своих интересах.

И пока мы спим, Голливуд готовит новую «клюкву». Образ «злых русских» в западном кино не умрет еще очень долго.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»