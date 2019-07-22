Герой фотоконкурса имени Стенина приехал в столицу на лечение
Герой снимка-победителя международного фотоконкурса имени Андрея Стенина — иракский мальчик Касим Алькадим — приехал в Москву на лечение. Для него изготовят протез, а также обеспечат необходимую реабилитацию.
Лечение планируется начать во вторник, 23 июля. Созданием протеза займутся российские производители ортопедической техники и оборудования. По мнению врачей, протезирование будет завершено к середине августа, после чего мальчик сможет ходить без костылей, сообщает РИА Новости.
Напомним, 13-летний Касим стал известным, когда стал обладателем золота на фотоконкурсе имени Андрея Стенина в 2018 году. На кадре был запечатлен сам мальчик, играющий в футбол на костылях в окружении приятелей. Первый раз он посетил Москву в мае этого года.
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