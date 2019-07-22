Сколько мы должны планете

Человечество, оказывается, по уши в долгах.

По данным международной организации «Глобальная сеть экологического следа», в 2019 году мировая экономика израсходует условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые могут восстановиться за год, уже 29 июля. Это на три дня раньше, чем год назад. Для обеспечения потребностей в природных ресурсах и восстановления экосистем от загрязнений окружающей среды и выбросов парниковых газов глобальной экономике уже требуется 1,75 планеты Земля.

Вы скажете: «Какая ерунда! Это ж все умозрительно!» Нет, друзья, это очень-очень конкретно. Планета с нами уже не справляется. Мы гадим так, что она не успевает восстановиться. Простой пример: сейчас разгар купального сезона, а поплескаться особенно не выходит. Во-первых, холодно, потому что поменялся климат. Июль жары не гарантирует. Во-вторых, залезть, к примеру, в Москву-реку ниже Серебряного бора — значит сильно рискнуть. Грязная река, и очень. На огромную столицу, где 80 километров (!) только Москвы-реки и более 400 прудов, лишь около десятка разрешенных для купания мест. Почему? А потому что во всех остальных местах вода просто очень грязная.

А мусор? Средний москвич производит его около полутонны в год, и его уже буквально некуда девать. Планируем отправлять вагонами аж в Архангельскую область — Подмосковье с нашими и своими отходами уже не справляется.

А наши деревья? Вы не задумывались, почему каждый раз во время ветра они на что-нибудь (а то и на кого-нибудь) падают? У нас что — ураганы, как в США, бушуют? Нет, в континентальном климате ураганы крайне редки. Это просто деревья гнилые. Выхлопные газы и загрязненная солями тяжелых металлов почва превращают их в инвалидов в считанные после посадки годы.

Мы оставляем после себя слишком много мусора Фото: pixabay.com

Да, столичные власти прилагают усилия, чтобы город не превратился в душегубку. Вместо старых деревьев высаживают новые. У Москвы-реки строятся очистные сооружения, чтобы туда не стекала грязь мегаполиса. Повсеместно строится метро — чтобы появилась альтернатива автомобилям. Начинается раздельный сбор и переработка мусора. Но… Все это — лишь более или менее удачные попытки нивелировать последствия «прогресса». А прогресс едет катком. Число автомобилей в Москве ежегодно увеличивается на 150–200 тысяч. Подмосковные леса не растут, но сокращаются — строятся коттеджные поселки. А все мы радостно продолжаем потреблять, покупая все новую бытовую технику, одежду и обувь, которые непонятно как потом утилизировать.

Есть ли спасение? Как ни странно, есть. Отказаться от автомобилей и меньше потреблять, не превращая свою единственную жизнь в бесконечную прогулку по мегамоллу. Вы сможете остановиться? У вас хватит на это сил? У вас есть что-то за душой, кроме идеи комфортной жизни? Задумайтесь об этом.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»