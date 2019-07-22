Натали Портман сыграет супергероя Тора в женском воплощении
Персонаж Тор в женском воплощении появится в четвертом фильме о супергерое из киновселенной Marvel, сообщает Lenta.ru ссылкой на Mashable.
Женщину-Тора сыграет актриса Натали Портман, которая и ранее присутствовала в трех частях многосерийной ленты. По сюжету она станет вторым супергероем, который носит имя Тора.
— Это невероятная сюжетная линия, полная эмоций, любви и грома, а также представляет первую женщину-Тора, — заявил режиссер Тайка Вайтити.
Однако фанаты исполнителя главного героя прошлых фильмов о Торе увидят Криса Хемсворта и в четвертой части. Новая картина будет называться «Тор: Любовь и гром». На больших экранах она появится в ноябре 2021 года, пишет Lenta.ru.
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