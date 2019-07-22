Мы предлагаем Западу особенный продукт

Интерес к российской и советской культуре со стороны Запада вызван в том числе и тем, что мы можем предложить их аудитории кое-что особенное.

А именно — традиционные ценности и независимость от пропагандируемых сейчас, мягко говоря, извращенных взглядов. И это достаточно существенный фактор. А ведь те ценности, которые мы сейчас исповедуем, являются как минимум общеевропейскими, а зачастую и мировыми. Сейчас же их пытаются объявить устаревшими, мы же демонстрируем, что они вполне актуальны.

Тем не менее интерес к нам имеет довольно странные формы. Возьмем тот же сериал «Чернобыль». Он продвигает, по сути, старые легенды о тоталитарном русском коммунизме. И если причины аварии на Чернобыльской атомной электростанции описаны более-менее адекватно, насколько это вообще возможно в сериале, рассчитанном на неквалифицированную аудиторию, то сведения о борьбе с трагедией изложены, мягко говоря, лживо.

Нам есть, что показать Западу Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Основываясь на всем этом, я полагаю, что всплеск интереса к российской и советской культуре в странах Запада, возникший естественным образом, сейчас пытаются использовать для реанимации старых антирусских мифов. И чем сильнее мы будем в реальности, тем активнее про нас будут врать. Я живу уже достаточно давно и видел не одну серию вранья о нашей стране и некоторым, к сожалению, даже верил.

Нам нужно снимать собственные картины и сериалы, но доступ к экрану в стране монополизировала тусовка, умеющая только перепевать западную ложь. Картины, выходящие за пределы позиции этой группы, пробиваются в кинотеатры редко и с трудом. Из наиболее ярких примеров — «28 панфиловцев», «Матч», «Легенда № 17». И наши прокатчики сделали все от них зависящее, чтобы эти фильмы увидело как можно меньше народу.

Чтобы побороть тенденцию, нужны усилия всего народа. Пример «28 панфиловцев» показал, что люди готовы поддерживать рублем такие картины. Тем более то, что снято на народные деньги, может распространяться в обход классических сетей со сложившимися политическими интересами.

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