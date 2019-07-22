Ирина Хакамада рассказала, как вступила в КПСС за бутылку коньяка

Телеведущая, бизнес-тренер и бывший политик Ирина Хакамада в передаче «Эмпатия Манучи» на YouTube-канале рассказала о своей научной карьере, которую начинала еще в советское время. Она год была членом Коммунистической партии. Как утверждает Хакамада, вступить в ряды КПСС ей удалось только с помощью бутылки коньяка.

Она отметила, что тогда наличие партбилета было нужно для ее работы. Хакамада не могла бы дальше преподавать, если бы не вступила в КПСС.

— Председатель нашего райкома очень был влюблен в мою коллегу, доцента. А ей очень нравилась я, потому что я очень талантливо преподавала. Она понимала, что меня вышибут, если я буду беспартийной. Тогда она попросила у председателя райкома за меня в обмен на ее благосклонность. Он нарушил все квоты, принял меня в КПСС и получил строгий выговор потом. Но доцент отказалась выполнять свое обещание. Мне пришлось принести ему бутылку коньяка и попросить прощения за такую «накладку», — поделилась историей бывший политик.

Скоро членство в партии стало никому не нужно. Ирина Хакамада позже ушла в большую политику и в 2004 году даже участвовала в президентских выборах как кандидат.

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