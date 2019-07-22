Почему американский сериал «Екатерина Великая» обречен на успех

Трейлер грядущего мини-сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен в главной роли выложили в Сеть. Целиком картину покажут уже осенью. Ожидания высоки.

НВО — североамериканская кабельная и спутниковая телесеть — опубликовала симпатичный ролик, сопроводив его кратким пояснением: в четырех эпизодах мини-сериала будет отражено время «бурного правления Екатерины Великой — монарха и политика, изменившего место в Российской империи в мире в XVIII веке». И — кадры. Сумрачного вида дворец с роскошными, золотом блистающими интерьерами, вельможи в париках, балы, напудренная, с ярко-розовым румянцем королева в сменяющих друг друга отвальных самоцветах, сцены страстной любви и тянущийся в бесконечную даль кровавый след на снегу. Это и есть реперные точки как эпохи правления Екатерины, так и «мирового» восприятия этой исторической фигуры.

Корона на голове Хелен держится очень ловко: актриса уже доказала это, сыграв Елизавету II. Она худовата для Екатерины и, несмотря на русские корни, внешне чистая европейка, тогда как Великая, судя по портретам, в конце жизни больше походила на матрешку. Впрочем, эта небесспорная визуализация ничуть не мешает ждать сериал с нетерпением: у нас тренд на исторические фильмы. Но наши ожидания от сериала — это одно. А вот зачем он европейцам и американцам? Это другое...

НВО умеет считать деньги. «Чернобыль» стал мировой сенсацией, его видели даже те, кто не смотрит сериалов никогда. О нем можно было спорить, он ужасал, пугал, восхищал — словом, подарил зрителям огромный букет эмоций, а главное — заставил немного покопаться в истории даже нас самих, слегка подзабывших о том, как это было. И смотрели его и потому, что это отлично снятая драма, построенная на реальных исторических фактах, и потому, что это Россия — тоже. Вложения в историческую сагу о русской королеве, рожденной в Пруссии, дочери князя Ангальт-Цербстского и ставшей более русской, чем ей можно стать по рождению, могут быть оправданы двумя вещами: интересом к «русскому феномену», ключа к которому не подберет и этот сериал, а также печальным осознанием факта — монархии потихоньку уходят в небытие.

Новый сериал от HBO обещает стать сенсацией Фото: Кадр из сериала «Екатерина Великая»

Мир восхищает Елизавета Английская, она — чистое чудо, и хочется, чтобы оно длилось бесконечно. Ведь она — последняя из тех, кого можно увидеть на игральных картах, в ней эстетика ушедшей эпохи. И после ее неизбежного (надеемся — еще нескорого!) ухода понятие о королеве в длинном платье и с короной на голове навсегда перейдет в разряд сказочных. А что делать? Остальные здравствующие монархи, какими бы они ни были королями и королевами, уже слишком современны, чтобы ассоциироваться с королевским величием: им не к лицу горностаевые манто, даже короны на их головах выглядят несколько чужеродно. Да и принцы уже пошли не те, и принцессы у них какие-то невсамделишные.

Так что «Екатерина Великая», скорее всего, обречена на успех. Она поставлена на опаре подсознательного оплакивания уходящего в небытие монаршего величия и замешана на растущем интересе к «этим русским», загадочным существам из непонятной страны, где медведи, может, уже и не ходят по дорогам, но все равно все в ней не так, как у людей.

А еще, я думаю, в екатерининских временах ищут корни того, что творится с загадочной страной сегодня, потому что всех интересует место России в мире не тогда, а именно сейчас. Это не значит, что, глядя на Екатерину, зрители будут готовы видеть в ней прабабушку Путина, но и не без того. Иностранцам нет дела до войны Алой и Белой розы, но они силятся понять, что нашла в России обрусевшая до костей пруссачка. Мы им интересны как все ментально непонятное и чужеродное, как одновременно отталкивающее, так и привлекательное нечто. Мы — объект исследования. Жаль, результат будет провальным: русские сами не могут про себя понять ровным счетом ничего и давно сомневаются в существовании загадочной русской души. Но об этом в сериале не будет ни слова — это пока секрет. Никому!

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