Сергей Собянин поздравил российскую команду по футболу со вторым местом на Специальной олимпиаде
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поздравил российскую команду со вторым местом на соревнованиях по футболу. Турнир прошел в Швеции в рамках Специальной олимпиады.
В соревнованиях приняли участие ребята из центра семейного устройства «Спутник». В результате они попали в группу сильнейших. В ходе турнира ребята обыграли Данию, Латвию, Польшу, а в финале уступили Литве.
— С серебром вас! Молодцы! — написал Сергей Собянин.
Отметим, что Gotia Cap является одним из самых массовых соревнований Европы среди юниоров. В составе чемпионата проходит также Трофей Специальной олимпиады, в котором участвуют спортсмены и футболисты с ментальными нарушениями.
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