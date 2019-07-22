Ирина Хакамада рассказала об изменах в своем браке

Российская телеведущая, бизнес-тренер и экс-политик Ирина Хакамада в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» рассказала, что в ее браке с четвертым супругом Владимиром Сиротинским совершенно открыто существуют измены. Она уверена, что большинство жен и мужей в России изменяют друг другу, но предпочитают это скрывать, у них же с супругом открытые честные отношения.

— Мы просто не скрываем, вот и все. Все изменяют. Я считаю, зачем скрывать, из-за этого же возникают истерики, скандалы, столько сил уходит на вранье. Нельзя мужика заставить не изменять уходом или истерикой. Мужчина — это другая планета, у него другие отношения с сексом, это никакого отношения не имеет к большой любви. Мы с мужем решили, что мы друг другу не мешаем, каждый из нас жадный до жизни, мы честно себе говорим, что никто из нас не выдержит с одним партнером ни 15, ни 20, ни 7, ни 10 лет. Но нас держит совсем другое, есть общее пространство и две личности, интересные друг другу. Это мой человек, мы прошли вместе очень много, — рассказала об отношениях в своей семье Ирина Хакамада.

Ранее она много раз признавалась, что во всех четырех браках ей мужья изменяли, поэтому со временем она пересмотрела свое отношение к этому. У Ирины Хакамады и Владимира Сиротинского есть общая дочь Мария, она родилась с синдромом Дауна, ей 22 года. Супруги вместе более 25 лет.

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