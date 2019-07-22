Режим работы канатной дороги в «Лужниках» изменится 27 июля
Режим работы канатной дороги в «Лужниках» будет изменен в субботу, 27 июля. Коррективы будут внесены в связи с предстоящим фестивалем «Московский спорт», предупредили в пресс-службе Московской канатной дороги.
— 27 июля 2019 года с 11:00 до 23:00 высадка пассажиров Московской канатной дороги будет осуществляться только на станции «Воробьевы горы» в связи с проведением фестиваля «Московский спорт» на территории СК «Лужники», — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе рассказали, что в этот день на станции «Воробьевы горы» с утра и до конца дня жители столицы смогут приобрести билеты «туда–обратно».
А вот на станции «Лужники» в субботу можно будет купить билеты только до «Воробьевых гор».
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