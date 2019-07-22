Поклонники поздравили Светлану Бондарчук со свадьбой
Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала новое фото в Instagram, на котором поклонники увидели ее целующейся с возлюбленным Сергеем Харченко.
Подпись к фото вызвала у подписчиков знаменитости удивление и восторг.
— Горько! — написала под публикацией Бондарчук.
Под новым постом поклонники звезды начали оставлять радостные комментарии с поздравлениями, решив, что 50-летняя телеведущая вышла замуж.
«Вы расписались?» — поинтересовалась пользователь соцсети.
«Поздравляем», — написала подписчица.
«Поженились?» — спросила поклонница в комментариях к публикации.
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Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa)
Однако позже стало известно, что кадр был сделан во время свадебной церемонии Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой, сообщило издание «7Дней».
Три года назад телеведущая и Федор Бондарчук подали на развод. Тем не менее официально они по сей день остаются мужем и женой.
К слову, сам кинорежиссер уже почти четыре года состоит в отношениях с 30-летней актрисой Паулиной Андреевой.
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