Девушка, взявшая интервью у Путина, завоевала 5 медалей на Спартакиаде
Незрячая школьница Регина Парпиева, получившая широкую известность после интервью с президентом России Владимиром Путиным, завоевала 5 медалей на Всероссийской летней Спартакиаде для инвалидов.
Мама семнадцатилетней девочки рассказала, что уровень соперников Регины был довольно высоким, но благодаря серьезному отношению к тренировкам ей удалось выдержать конкуренцию. Регина выиграла золотую медаль на дистанции 50 метров брассом, а также две серебряные и две бронзовые медали.
— Она довольна собой, хотя и рассчитывала, что привезет две золотые медали, а не одну, — сообщила мама Регины РИА Новости.
Также, по ее словам, Регина готовится к следующим соревнованиям, однако она не изменила своего желания стать журналистом.
Регина Парпиева взяла интервью у Владимира Путина в 2018 году, тем самым осуществив свою давнюю мечту. Подготовку Регины к интервью курировала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
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