Русские в мировом кино — пока не тренд

В этом году в мировой прокат вышло несколько фильмов, касающихся России. Это совпадение или тренд?

Называть это трендом пока преждевременно. Так сложилось, что за последний квартал мы увидели несколько работ, связанных с позднесоветской и российской темами. Из самого последнего — «Анна», перед этим были «Курск», «Романовы», «Чернобыль». В этом году больше значимых работ, так или иначе связанных с российской темой, в мировом прокате не выходило, а все вышедшие — или американское производство, или французские работы.

Около пяти лет назад вышла экранизация «Анны Карениной», а до кризиса 2014 года еще более-менее активно начали снимать российских актеров в заметных ролях в голливудских блокбастерах. А так «русской темы» особо никто не касался. Русские обычно были «плохими ребятами» в 90-е годы, изредка появлялись бандиты, наркоторговцы, иногда военные.

Мода на русских в кино была после распада Советского Союза. Снимались сериалы, совместные фильмы, но потом все спало, потому что стало понятно, что Россия — просто еще одна из множества стран. К тому же все страны, ярко представленные на мировом экране, всячески стимулируют это финансово при помощи налоговых льгот для кино. В России стали об этом говорить только недавно. Также на тот момент у нас рынка контента не было, рынок был на 90 процентов пиратским.

Арни больше не играет русских Фото: Кадр из фильма «Зараженная»

На рубеже нулевых–десятых годов российский рынок вошел в десятку крупнейших мировых кинотеатральных рынков, и вот тогда стали активно снимать наших актеров, чтобы дополнительно привлечь внимание российской аудитории.

Но когда в 2014 году наш рынок из-за скачка валюты на какое-то время выпал, такие съемки прекратились. Сейчас мы снова входим в топ-6 мировых кинорынков. Общая касса, если я не ошибаюсь, сравнима с французской. Да, другая культура, механика, но по деньгам мы сейчас сопоставимы — по валовому доходу кинопроката. Невероятный отрыв у Китая и Штатов от других стран, но если сравнивать с европейскими державами, то мы нормально сопоставимы. По валовому доходу кинопроката — не хуже Италии и Франции.

События, затронутые в новых фильмах, стоят достаточно далеко, подошло время их осмыслять. Никому, кроме авторов «Чернобыля», не удалось это сделать достаточно аутентично. Но есть много людей, у которых этот сериал вызывает массу недовольства и неприятия. Сериал «Чернобыль» — попытка охватить масштабное событие на всех слоях: от простых тружеников до мирового сообщества. Разумеется, их показывают художественно. Для кого-то неизбежные художественные упрощения выглядят как пропаганда, но мне очевидно, что это не она. К примеру, на Западе принято хвалить Горбачева, но в фильме он показан довольно неприятным человеком — это, можно сказать, смелое решение.

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