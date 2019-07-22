Дорожная улица станет полноценной магистралью после реконструкции
Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что после завершения работ по реконструкции Дорожной улицы будет заметно разгружено движение на Варшавском шоссе.
Он отметил, что на одном из участков появится новый удобный въезд на кольцевую магистраль. Также Бочкарев рассказал о том, какой станет после реконструкции Дорожная улица.
— Сейчас это улица с одной–двумя полосами движения в каждом направлении. После реконструкции она станет полноценной магистралью с двумя полосами движения в каждом направлении, — цитирует руководителя департамента официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Отмечается, что работы проходят на расстоянии более шести километров. Дорожная улица проходит через три столичных района — Чертаново Южное, Центральное и Северное.
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