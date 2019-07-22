Шнуров перевоплотился в доброго инопланетянина

Вот жизнь! Никогда не знаешь, с кем, кто и как тебя «проассоциирует». Сергей Шнуров — человек-оркестр. Музыкантом был и остался. Поэтом есть и будет. Провокатор... Это не лечится. Ведущий ТВ? Легко! А пригляделись к нему на студии «КиноАтис» и поняли чистую правду: это же не просто Шнуров, а натуральный инопланетянин!

Так решили, приступая к озвучиванию третьей части блокбастерной франшизы «Белка и Стрелка». В этой части истории звездным собакам придется покорить уже не космос, а морские глубины. И на озвучку одного из ключевых героев — инопланетянина — пригласили маэстро Шнурова. Он же со всем справится.

Но затем пришлось выбирать. Инопланетян-то двое! Так что когда Шнуров появился на киностудии имени Горького, решения о том, кого он будет озвучивать, еще не было. Из двух вариантов — Лягусь, злобное создание, и Слонеж, добряк, — выбрали Слонежа, решив, что Шнуров больше похож на него.

Однако принять решение предстояло самому Шнурову. И ему дали возможность озвучить обоих персонажей — поговорить и за Лягуся, и за Слонежа, а потом уже решить, кто ему ближе и родней. Оказалось, все-таки добряк.

Шнуров «поймал» голос Слонежа, говорит мягко и чуть гундосо. Озвучка — процесс непростой. За тем, как «осваивается» Шнуров в роли Слонежа, наблюдали режиссер фильма Инна Евланникова, звукорежиссер Владимир Шустер и режиссер озвучивания Гелена Пирогова. Гелена, кстати, супермастер: она работала над такими известными анимационными фильмами, как «Холодное сердце», «Головоломка», «В поисках Дори» и даже с недавно вышедшим на большие экраны ремейком диснеевской классики «Король Лев». Роль участников процесса столь же велика, как и роль артиста, приглашенного на озвучивание: профессионалы помогают ему подбирать интонацию, правильно поставить голос, выбрать нужный оттенок звучания в той или иной сцене.

— Не ругайся, я уже заканчиваю! — гундосил из динамика Сергей, вызывая умиление. Не обходилось в процессе озвучивания без шуток и смеха. Ну а как не засмеяться, наблюдая за тем, как Шнуров терпеливо повторяет:

— Меня зовут Пумбарий Уникумус Перепутум Солиаса из рода гладкорогих иглоспинных, можно просто Пумбарий Уникумус Солиаса.

Попробуйте сами, пока не потренируешься — ничего не получится!

Слонеж — инопланетянин, один из ключевых персонажей третьей части анимационной франшизы. Инопланетяне прилетели на Землю, а героическим собакам Белке и Стрелке придется снова спасать мир от беды — грядущей экологической катастрофы.

— Я не первый раз принимаю участие в озвучке мультфильма, мне это нравится. По первым кадрам уже понятно — получается классный анимационный фильм, — рассказывал Шнуров после окончания работы. — Студия «КиноАтис» делает огромную работу, такие проекты просто необходимо поддерживать. Возможно, даже напишу для него песню. Редко смотрю фильмы или мультфильмы, но «Белку и Стрелку — 3» обязательно посмотрю!