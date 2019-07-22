Эксперты рассказали, как правильно выбирать питьевую воду

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что свыше четверти продаваемой в стране питьевой воды — подделка. В некоторых регионах России эта цифра достигает 80 процентов. Чтобы разрешить эту проблему, необходимо как можно быстрее ввести маркировку воды, отметил Чемезов.

«Вечерняя Москва» узнала у руководителя лаборатории глубокой очистки воды, доктора технических наук Александра Смирнова, что важно знать при выборе питьевой воды и какая может считаться подделкой.

— Подделка — это когда производитель не тот либо когда этикетка не соответствует содержанию. И это действительно проблема. Особенно появление контрафакта среди брендов, пользующихся популярностью. Производство воды — как водопроводной, так и бутилированной — контролируется тщательным образом. Но есть большое количество маленьких предприятий, которые могут делать все что угодно. Нет сомнений, что более тщательный контроль за ними просто необходим. Кстати, маркировка воды относится не к производителям, а к распределителям. Кроме того, нормативы меняются каждый год, не все водоканалы успевают в полном объеме им соответствовать.

Смирнов также рассказал, как избежать покупки некачественной воды.

— Большую роль играет место, где была приобретена вода. Если потребитель приходит в какой-то маленький магазин, то высока вероятность купить товар, который будет некачественным и не соответствующим заявленным стандартам. В проверенных сетевых супермаркетах вероятность купить подделку крайне мала.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин отметил в беседе, что обычный потребитель отличить настоящую питьевую воду от поддельной не сможет, а проблемы со здоровьем могут быть не из-за качества воды, а из-за тары, в которой она находится.

— Воду специально минерализуют до стадии воспроизведения химического состава оригинальной воды, никто специально травить людей не будет. Поэтому риск отравления минимален. Гораздо больше вода портится, находясь в пластиковой таре. Из пластика выделяются крайне опасные вещества. Это может провести к возникновению хронических заболеваний. 84 процента воды разливаются именно в пластик, в этом и основная угроза для здоровья потребителей. Контрафактная вода или нет — это не столь важно. Но на проблему пластика никто не обращает внимание, а поднимают проблему именно маркировки.

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