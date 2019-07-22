Самый короткий IQ-тест появился в Сети
Самый короткий в истории IQ-тест появился в Сети. Он состоит всего из трех математических задач.
Первая из них предлагает проходящему тест определить стоимость теннисного мяча. Условие такое: цена снаряда не превышает один доллар, а общая сумма за него вместе с ракеткой — 1,10 доллара.
Вторая задача — про текстильные машины. При прохождении теста нужно вычислить, сколько времени понадобится 100 аппаратам для изготовления такого же количества вещей. Условие — пяти установкам необходимо пять минут на создание пяти вещей.
Третье интеллектуальное испытание подразумевает вычисление времени, которое необходимо кувшинкам на то, чтобы покрыть половину озера. Условие в следующем — каждый день их количество увеличивается в два раза, а на покрытие всего водоема необходимо 48 дней.
Как передает Daily Star, тест придумал американский профессор Шейн Фредерик. Он создал интеллектуальное вычислительное испытание в 2005 году.
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