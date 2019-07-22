Власти постоянно узнают мнение горожан

В столице действует собственный Центр мониторинга общественного мнения правительства Москвы. Результаты опросов учитываются при принятии важнейших решений в жизни города.

Эти опросы не носят публичного характера. Но результаты — открыты. Любой желающий может зайти по ссылке www.mos.ru/dsmir/documents/socio и выяснить, что думают жители столицы по тому или иному поводу. Причем поводы — самые разные. Ну, например, насколько безопасна в столице жизнь, хорошо ли развито бытовое обслуживание и распространена ли в Москве коррупция. Так, по мнению респондентов, в борьбе с коррупцией в первую очередь следует обратить внимание на правоохранительные органы (47,5 процента) и элементы системы государственного управления (48,4 про цента).

Образование следует на третьем месте с результатом 40,9 процента. Медицину наиболее коррумпированной признали 38,9 процента опрошенных. Наименее коррумпированной сферой респонденты признали культуру — 36,7 процента. Однако ни один из вариантов ответов не набрал менее трети от общего числа оценок. Таким образом, москвичи считают все сферы жизни общества довольно коррумпированными.

— Подобные опросы — даже на самые скользкие и непростые темы проводить нужно.

Когда Владимир Путин стал президентом, появилась Служба специальной связи и информации, — рассказывает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. — Профессиональные социологи узнавали общественное мнение по самым разным вопросам. Причем не для пиара президента, а именно для его информирования — как на самом деле народ думает. Такой подход доказал свою эффективность. Уже много лет — и это очень заметно — наш президент принимает решения, которые, как правило, активно поддерживает население. Почему? А потому, что он четко знает, чего именно хотят люди. Власти Москвы, по сути, взяли на вооружение эту четко работающую схему.

А вот чисто московская разработка — проект «Активный гражданин», которому в этом году исполнилось пять лет. Это уже не социологическая служба (хотя данные опросов отлично помогают выявить настроения в обществе), а четкий механизм принятия решений. Суть проста: на обсуждение жителей выносят вопросы, волнующие многих горожан. Так, например, благодаря «АГ» было принято решение, как именно модернизировать поликлиники. Удалось избежать серьезного конфликта в решении вопроса о переименовании станции метро «Войковская»: большинство «активных граждан» высказались против переименования. Также москвичи не поддержали идею об ограничении до 40 км/час скорости в пределах Бульварного кольца. Зато проголосовали за то, чтобы библиотеки работали до 10 вечера, что практически спасло эти учреждения от полного забвения.

— В конце 1980-х и начале 1990-х годов нам активно навязывали мнение, что народ у нас дикий, что гражданского общества нет, поэтому и при принятии решений никого ни о чем спрашивать не нужно — власти виднее, — пояснил Алексей Мухин. — Все это было неправдой. Гражданское общество в России есть. И тот факт, что у людей спрашивают их мнение, а потом при принятии решений им руководствуются, вполне закономерен.

Ровно поэтому политическая ситуация и в России, и в Москве в частности стабильна.