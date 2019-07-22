Роман Виктюк: Режиссер создает небо

— Роман Григорьевич, как вы считаете: режиссерами рождаются или становятся?

— Думаю, рождаются. Точнее, у мамы в животике уже живет режиссер. Моя мамочка приходила слушать оперу «Травиата» Верди, и, когда начиналась увертюра, я бился так сильно, что ей приходилось уходить.

— Не думали о том, чтобы поставить «Травиату», если с ней у вас была такая связь?

— Верди — мой любимый композитор. Впервые приехав в Италию, я пошел на могилу Верди в Милане. Сидел там весь день, рассказывал ему свою жизнь. Тогда же спросил у него позволения поставить «Травиату». Но до сих пор благословения не получил.

— С чем вы бы сравнили профессию режиссера?

— Для меня режиссура — это создание неба. Большой режиссер ощущает энергию всей планеты и передает ее в своих спектаклях.

— В этом сезоне вы поставили спектакль по роману Федора Сологуба «Мелкий бес», и о нем говорит вся театральная Россия. Важны ли вам любовь публики и оценка критики?

— Никогда не работал с драматургами, которых любила власть, предпочитал общаться с гонимыми. В моем спектакле «Муж и жена снимут квартиру» по пьесе Рощина впервые прозвучали песни Высоцкого. На сцене МХАТа их пел Всеволод Абдулов. Володя был на премьере и радовался.

— Когда-то меня страшно удивила откровенность Аллы Демидовой: она не раз называла Высоцкого «средним артистом». Ваше мнение?

— Володе не хватало свободы в игре на сцене. Он был свободен в другом. Хорошие артисты удерживают свет в себе и тратят энергию только на роли, а Володя был очень щедрым и не жалел себя ни в чем. А еще артисты, за редким исключением, не умеют любить. А Володя умел.

— Роман Григорьевич, вы — один из тех немногих художественных руководителей, кто открыто говорит о том, что с Татьяной Дорониной поступили не очень красиво и справедливо, лишив ее поста худрука МХАТа?

— Я кричу об этом, только меня никто не слышит. Более 30 лет назад я пришел в только что созданный Дорониной МХАТ, мы поставили спектакль «Старая актриса на роль жены Достоевского». Он шел очень долго, пользовался успехом. За несколько дней до назначения худ руком МХАТа Эдуарда Боякова я был в этом театре и собирался ставить спектакль о великой актрисе Саре Бернар. Но почувствовал что-то темное в атмосфере — и не смог…

— Что-то темное — это что?

— Приближение коммерции в стенах этого театра. Деньги — это изобретение дьявола.

— Вам никогда не хотелось быть богатым?

— А зачем это? Еще по молодости я приехал в родной Львов с чемоданом денег — получил большой гонорар за съемки фильма. Мама сказала сестрам: «Девчата, где он это украл?»

— И что же сделали с этими деньгами?

— Чемоданчик стоял в книжном шкафчике, кто хотел, тот подходил и брал деньги.

— Вы поставили спектакль «Мандельштам» — о взаимоотношениях поэта с властью и Сталиным. Спектакль настолько трагический, что невозможно сдержать слезы. Чувствуется, что всецело вы на стороне поэта.

— В начале XIX и XX веков была вспышка энергии талантов в России, благодаря которой родились Пушкин, Лермонтов и поэты Серебряного века. Финал этой вспышки — Мандельштам. Он последний поэт духа. Я решил поставить пьесу Николая Гумилева «Отравленная туника». Идея эта возникла у меня во время работы над «Мандельштамом». Поэт был влюблен в жену Гумилева Анну Ахматову, она его отвергла, и он переживал неразделенную любовь до конца жизни.

СПРАВКА

Роман Григорьевич Виктюк родился во Львове 28 октября 1936 года. Разыгрывать театральные постановки начал еще во время обучения в школе. В 1956 году окончил актерский факультет ГИТИСа. В середине 1970-х годов начал ставить спектакли в театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» состоялась премьера самого известного спектакля Романа Виктюка «Служанки» по пьесе Жана Жене. Имеет звания народного артиста России и Украины.