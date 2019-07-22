Эксперты: стабильный курс рубля сохранится до конца лета

Финансовый аналитик Алексей Коренев рассказал «ВМ», каковы прогнозы относительно курса рубля на ближайший месяц и какие факторы могут повлиять на его стабильность.

По мнению специалиста, существует множество обстоятельств, которые так или иначе определяют ситуацию на валютном рынке.

— Таких факторов много. Они бывают глобальными, локальными и краткосрочными. Например, важно учитывать налоговый период, который длится полторы недели каждый месяц, — отметил экономист Алексей Коренев.

В это время обычно фиксируется большой спрос на рубль. Это связано с тем, что экспортеры вынуждены продавать зарубежную валюту.

— Поддержка отечественных денежных единиц осуществляется со стороны Министерства финансов РФ. Особенно это проявляется в те моменты, когда удается удачно и выгодно разместить на рынке облигации федерального займа, — подчеркнул собеседник издания. — А кроме этого, на стабильность рубля всегда влияют два фактора — цена нефти и геополитическая обстановка.

По словам аналитика, никаких серьезных санкций, которые могут отразиться на стоимости рубля и экономической обстановке в целом, в ближайшей перспективе не ожидается. При этом существуют две вещи, которые в любой момент могут изменить сложившуюся обстановку в положительном или отрицательном ключе.

— С одной стороны, обострение ситуации вокруг Ирана толкает цену нефти наверх. Но это краткосрочное влияние. Второй фактор — общее замедление мировой экономики. Оно сейчас только начинает намечаться, но, вероятнее всего, продолжится. Такой прогноз делают многие специалисты. В первую очередь реакция будет заметна со стороны Китая, если подобное произойдет. Эта страна — крупнейший потребитель углеводородов, поэтому цены на них сразу же пойдут вниз, — рассказал Коренев. — Стоимость одного доллара сохранится на уровне 63 рублей.

Но стоит ожидать незначительных колебаний. Серьезные изменения могут начаться только ближе к осени.