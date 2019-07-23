Экс-президента Украины Петра Порошенко вновь вызвали на допрос
• 02:12 • 23 июля 2019
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Петр Порошенко проходит по уголовному делу свидетелем
Фото: Официальный сайт президента Украины
Бывшего президента Украины Петра Порошенко вновь вызвали на допрос.
Государственное бюро расследований Украины просит бывшего главу страны явиться 25 июля. Он проходит свидетелем по уголовному делу о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском», сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Предприятие когда-то принадлежало Петру Порошенко и Игорю Кононенко. По официальным данным, в 2018 году завод продали Сергею Тигипко за 300 миллионов долларов.
17 июля экс-президент на допрос не явился.
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