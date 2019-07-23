Развиваем талант каждого ребенка

Серия Всероссийской олимпиады школьников победно завершена. Тем не менее летом идут международные олимпиады школьников.

Буквально на днях завершились международные олимпиады по биологии и математике, где московские школьники завоевали пять медалей — две золотые и три серебряные. Всероссийская олимпиада школьников закладывает успехи всех побед. Важно, что перестройку системы развития таланта мы начали именно со школьного этапа.

В 2010 году половина школ Москвы вообще не проводили школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Бывало, что математику проведут, и все. Муниципальные этапы проводили не объединения директоров школ, как сейчас, а районные методисты, которые стремились дать побольше дипломов школам, с которыми они дружат. Результаты же на городском и заключительном этапе показывали ребята из единичных школ. В том же 2010 году 15 процентов дипломов нам давали школы в центральных округах и на юго-западе. Туда съезжались ребята со всей России.

Но мы понимали, что достичь таких результатов, как сейчас, вкладываясь только в эти несколько школ, которые собирают одаренных детей со всего города, было бы невозможно.

Сейчас наша работа строится по принципу: каждый ребенок талантлив, и каждая школа может, должна и имеет все ресурсы для того, чтобы развивать таланты школьника.

Победитель Всероссийской олимпиады по химии и призер по биологии Даниил Бардонов Фото: mos.ru

В этом году у нас 944 диплома, 228 школ подготовили победителей и призеров заключительного этапа. А если посмотреть результаты за несколько лет, то более половины школ Москвы подготовили победителей заключительного этапа. Это огромное количество! При этом важно помнить, что любой результат — это результат ребенка и семьи, учителя, а также всей системы образования столицы.

Когда мы затеяли перестройку работы системы, в первые годы результатов почти не было. Нужно было подождать. И спустя несколько лет мы видим такой рост, который уже не остановить. Школы стремятся достичь результата, потому что у них есть ресурсы и четкий ориентир — рейтинг школ Москвы. Развитие таланта школьников заключается в непосредственной работе с ними и учителями. У нас есть простая формула: ориентируемость на результат каждой школы и объединение ресурсов города в интересах этого проекта.

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