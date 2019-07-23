Поисковики обнаружили останки советского офицера
Поисковые мероприятия в Новой Москве «Нарский рубеж» проводит не первый месяц. Но каждой новой находке добровольцы радуются как первой.
— Еще один герой вернулся с той войны, офицер Красной армии, — рассказал «ВМ» участник объединения Яков Нефедов. — Нашли бойца рядом с деревней Кузовлево на круговой позиции. При нем были обнаружены противогаз, звезда от офицерской фуражки и кобура от Тульского Токарева.
Помимо поисковой деятельности, ребята из «Нарского рубежа» регулярно устраивают торжественные шествия и патронатные акции.
— 28 октября состоится закрытие вахты, — уточнил Нефедов. — Офицер упокоится у Кузовлевского мемориала Воинской Славы. Там уже более двадцати лет проводится захоронение найденных в ходе экспедиций останков солдат. На данный момент в этом месте лежат более двух тысяч участников войны. Имена некоторых из них узнали благодаря медальонам. Этот офицер пока остается неизвестным.
Напомним, что на территории Новой Москвы регулярно обнаруживают не только снаряды. Среди находок и останки солдат времен Великой Отечественной войны. Там же находится огромное количество мемориалов, посвященных героям прошлого.
Военно-патриотическое объединение «Нарский рубеж» стремится увековечить память о погибших защитниках Отечества, занимается установлением имен без вести пропавших воинов, а также обеспечивает безопасность поисковых работ.
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