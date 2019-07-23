Запутавшуюся в рыболовной сети белку спасли в парке «Царицыно»
Спасатели московского парка «Царицыно» освободили попавшую в рыболовную сеть белку, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Уточняется, что зверек запутался в бесхозной сети, брошенной на берегу верхнего Царицынского пруда. Белку удалось вызволить только со второй попытки, так как распутать сеть оказалось невозможно.
— Было принято решение вызволить животное с помощью ножа, разрезав сеть, — заявили в пресс-службе.
В результате спасательной операции животное не пострадало. Сейчас оно находится в безопасности — его выпустили в дикую природу.
Спасатели призвали жителей столицы не оставлять возле водоемов инвентарь, так как он может стать ловушкой не только для животных, но и для людей.
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