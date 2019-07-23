Гигантский пельмень выловили в благовещенском озере
Представители творческого объединения запустили плавать по благовещенскому озеру арт-объект в виде огромного пельменя.
В Instagram парка Дружбы выставили посты с видео и фото, на которых запечатлено творение молодых деятелей искусства.
На видео снят момент ловли 10-килограммового пельменя из озера. Стало известно, что администрация парка запретила несогласованно размещать арт-объект на его территории. Сейчас творение из эпоксидной смолы и стекломата отправлено храниться на склад.
Также сообщается, что гигантский пельмень по задумке создателей должен был стать символом российско-китайкой дружбы. Помимо этого, архитектура всего парка выдержана в китайском стиле, сообщают РИА Новости, ссылаясь на администрацию благовещенского парка.
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Не согласованные с учреждением парка различные арт- объекты не должны самостоятельно появляться. Пельмень уехал на хранение в склад ждать своего хозяина. Берегите водоёмы и бережно относитесь ко всему, что вас окружает!
Публикация от Парк «Дружбы» (@parkdrujby_blg)
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