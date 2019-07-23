Сергей Лазарев рассказал, как изменилась его жизнь после появления сына

Певец Сергей Лазарев на один день прилетел в Ригу, чтобы принять участие в фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала". После выступления он пообщался с корреспондентом издания "Дни.ру".

Певец рассказал, что накануне у него был концерт в Воронеже, а до Юрмалы ему пришлось добираться с пересадкой на двух самолетах. Поэтому он не взял с собой сына Никиту — для ребенка такая дорога будет утомительной.

Лазарев признался, что в его жизни многое кардинально поменялось с 2014 года, когда он стал отцом.

— У меня появилось больше ответственности, я начал иначе планировать время, даже стал немного спокойнее, — рассказал Сергей.

Певец также отметил, что научился правильно объяснять ребенку какие-то вещи и слышать его, чтобы избежать конфликтов. Лазарев уточнил, что старается не баловать ребенка и вложить в его голову правильные мысли.

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