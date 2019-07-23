Две пушки против фрегатов

К Соловецким островам 165 лет назад, 18 июля 1854 года, подошли два военных корабля англо-французской эскадры.

Шла Крымская (Восточная) война, объявив которую Российской империи, Англия и Франция атаковали наши берега одновременно на Черном, Балтийском, Белом морях и на Тихом океане.

15-орудийная «Миранда» и 14-орудийный «Бриск» пришли бомбардировать Соловецкий монастырь. Его обороняла инвалидная команда. У заслуженных, но увечных отставных солдат боеприпасов было, как гласят исторические документы, «20 пудов пороху, копья и множество бердышей и секир времен Федора Иоанновича». На подмогу 53 отставным служивым пришли монахи. На берегу общими усилиями обустроили укрытия для батареи. А было в том грозном артиллерийском подразделении аж два трехфунтовых орудия (в переводе на современный калибр — 76 мм). Британцы встали на рейде и вывесили сигнальные флаги: предложили русским сдаться. Монахи и солдаты-ветераны морской грамоте обучены не были, поэтому промолчали.

На английской «Миранде» подождали-подождали, да и дали три сигнальных выстрела. Напрасно они это сделали. Помолясь, монастырская братия ответила залпом из обеих своих пушчонок.

Мать Никона, руководитель паломнической службы Соловецкого монастыря. Приплыла на корабле с группой паломников в качестве экскурсовода на Большой Заяцкий остров Фото: Безуглова Юлия для «Вечерней Москвы»

Два ядра, весом около 1,5 килограмма каждый, точно поразили цель. Новый и мощный пароходофрегат королевского флота Великобритании «Миранда» (175 человек команды, 36-фунтовые орудия), задымив, покинул поле боя.

С «Бриска» прислали парламентера. Тот передал архимандриту Соловецкого монастыря игумену Александру депешу от адмирала Эрасмуса Омманея с требованиями «коменданту сдать шпагу», капитулировать и выдать все военное имущество. Игумен Александр ответил британскому офицеру честно: коменданта в божьей обители отродясь не бывало, а «оружия, флагов и других военных снарядов монастырь не имеет, и поэтому сдавать нечего». Еще монахи позволили британцу измерить руками ширину монастырских стен. Но, видимо, капитан «Бриска» своему посланцу не поверил и решил начать бомбардировку. Обстрел монастыря продолжался девять часов, было истрачено около 1800 ядер и бомб. Попусту. Стены выдержали, у русских не было ни единой жертвы.

С тем англичане и убрались восвояси. В октябре 1854 года настоятеля Соловецкого монастыря пригласил в Санкт-Петербург лично Николай I. Император спросил монаха, какую награду желает тот принять за героическую оборону Соловков. Архимандрит попросил для обители пушек — «к будущей безопасностиея».

Подарок Николая I стал воистину царским. Игумен Александр получил для Соловецкого монастыря два медных 3-фунтовых единорога с боеприпасами к ним, 250 пудов пороха, 4400 ядер для крепостных пушек, 300 новых тульских ружей и 150 000 патронов.

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