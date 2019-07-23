Продюсер фильма о Началовой обвинил пиарщицу певицы в «плясках на костях»

Продюсер фильма о Юлии Началовой Андрей Загорский сообщил, что приостановил съемки картины из-за «вранья и инсинуаций» пиарщицы певицы Анны Исаевой.

В интервью ФАН продюсер рассказал, что Исаева позвонила ему три недели назад и предложила сотрудничество и помощь в съемках фильма. Позже она сообщила, что родители Началовой выступили против съемок.

Через некоторое время Загорский узнал, что родители Началовой подписали контракт с Первым каналом и дали согласие на съемки телесериала о дочери. Продюсер опасается, что фильм о певице получится некачественным.

Загорский отмечает, что Анна Исаева почти всегда говорит от имени семьи, но ее мнение зачастую не совпадает с позицией родителей Юли.

— Она выстроила себе пиар на имени Юли. Зачем устраивать эти пляски на костях? Я в отличие от нее этим не занимаюсь, — заявил продюсер.

Ранее Анна Исаева в комментарии Nation News назвала Загорского «котом в мешке». Она отметила, что не знает этого человека как режиссера и промоутера, поэтому попросила его показать сценарий фильма. По словам Исаевой, решение о сотрудничестве будет принято только после того, как она и родители Началовой увидят конкретный сценарий картины.

Певица Юлия Началова скончалась в больнице в марте этого года. Она попала в нее с воспалением на ноге после небольшой раны, затем у нее начался сепсис.

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