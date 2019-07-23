Пуля пролетела. Лучшие боеприпасы нашей армии

Рейтинг «ВМ» наиболее эффективных средств поражения

Авиационная бомба ПБК-500У «Дрель»

Планирующая бомбовая кассета ПБК-500У «Дрель» предназначена для круглосуточного всепогодного применения без захода самолета в зону действия огневых средств объектовых ПВО и доставки к цели с высокой точностью самоприцеливающихся боевых элементов СПБЭ-К. Боеприпас обеспечивает поражение бронетанковой техники, наземных РЛС, пунктов управления и энергетических установок зенитных ракетных комплексов. Доставленный в район боевых действий бомбардировщиком, боеприпас самостоятельно в режиме планирования преодолевает расстояние до 30 километров. Это дает возможность самолету-носителю не заходить в зону действия ПВО противника. Корректировка свободного полета авиабомбы осуществляется с помощью системы ГЛОНАСС.

Противодесантная кассетная мина КПДМ-4

Уникальная противодесантная кассетная мина предназначена для установки с вертолетов с системой минирования ВСМ-1 или машины с универсальным минным заградителем УМЗ в прибрежной зоне. Действует мина против десантно-высадочных средств и плавающей техники противника. Мина снабжена высокоточной электронной системой. Заряда одного такого боеприпаса хватает, чтобы гарантированно пустить на дно боевую машину морской пехоты, бронетранспортер или штурмовую лодку.

Корректируемый реактивный снаряд 9М542

Этим летом Минобороны России получило первый бригадный комплект новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Одним залпом новыми неуправляемыми реактивными снарядами (РС) калибра 300 мм одна установка такой РСЗО выжигает все объекты инфраструктуры противника на территории площадью, равной десяти футбольным полям. Но теперь, помимо этих РС, в боекомплекте «Торнадо-С» есть и более совершенные боеприпасы — корректируемые реактивные снаряды 9М542. Дальность их полета — до 120 км.

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Танковый выстрел 3ВБМ23

Этот 125-мм боеприпас повышенной мощности с бронебойным подкалиберным снарядом 3БМ60 пробивает до 300 мм любой современной гомогенной брони. Снаряд предназначен для стрельбы по танкам и самоходным артиллерийским установкам. У снаряда сердечник из специального вольфрамового сплава и уникальный новый состав порохов. Выстрел 3ВБМ2 с бронебойным подкалиберным снарядом 3БМ60 — это принципиально новое поколение боеприпасов.

Противопехотная мина ПОМ-3

Нужная для поражения живой силы противника, ПОМ-3 сконструирована с искусственного интеллекта. Умная мина способна распознавать цели, самостоятельно деактивироваться и самоликвидироваться. ПОМ-3 является первой в мире противопехотной миной дистанционной установки с неконтактным взрывателем с сейсмическим датчиком цели. Установленная мина способна отличить человека от животного. ПОМ-3 ведет селекцию цели даже на фоне шумовых помех и четко выделяет вступившего в зону реагирования солдата.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Лепин, генеральный директор концерна «Техмаш»:

— Изделия по теме «Дрель» заканчивают госиспытания в текущем году. В дальнейшем предполагается принятие их на вооружении и последующее серийное производство. Данный боеприпас разработан на базе нашего предприятия «НПО «Базальт» и является «пионерским» для российских Военно-воздушных сил, реализующий принцип «пустил — забыл». То есть новые кассетные боеприпасы не требуют вмешательства человека в режим прицеливания, они сами выбирают цель и идентифицируют ее. Поражающие элементы запрограммированы на конкретные цели — бронетехнику, ракетные и артиллерийские установки — и при этом полностью исключают наведение на гражданские объекты.

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