Полиция раскрыла более 80 нелегалов, разводивших птиц на Рублевском шоссе
• 11:54 • 23 июля 2019
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В отношении семерых приезжих были составлены административные протоколы о нарушении миграционного законодательства
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»
Сотрудники правопорядка обнаружили помещения с нелегальными мигрантами на Рублевском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.
Уточняется, что в ходе комплексной проверки правоохранители нашли специально обустроенные помещения, в которых проживали более 80 приезжих из ближнего зарубежья.
— За время пребывания в столице гости успели полностью обустроить быт, вплоть до занятий овощеводством и разведения домашних птиц, — рассказали в надзорном ведомстве.
В отношении семерых нелегалов были составлены административные протоколы о нарушении миграционного законодательства.
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