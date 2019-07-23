Бронированный «Тигр» приобрел атлетические черты

С учетом опыта боевого использования машин такого класса в горячих точках у новейшего бронеавтомобиля значительно доработана противоминная стойкость.

По всем своим тактико-техническим характеристикам новый российский бронеавтомобиль «Тигр-Атлет» не уступает, а в чем-то и превосходит самые лучшие зарубежные аналоги. У этой боевой машины разработки ученых и конструкторов «Военно-промышленной компании» чрезвычайно солидная броня.

— Новый «Тигр» разработан в рамках опытно-конструкторской работы «Атлет», — рассказал обозревателю «ВМ» управляющий директор Военно-инженерного центра «Военно-промышленной компании» Юрий Королев. — У девятитонного бронеавтомобиля запас хода до 1000 километров. Двигатель — 240 лошадиных сил, максимальная скорость «Тигра» — не менее 120 километров в час. Наши конструкторы особо позаботились о том, чтобы броня надежно защищала экипаж и десант в отсеке. Уровень защиты бронеавтомобиля — второго класса.

По словам Юрия Королева, «Тигр-Атлет» выдерживает подрывы боеприпасов до шести килограммов в тротиловом эквиваленте не только под днищем, но и под каждым колесом. Для этого колеса оборудованы специальными броневставками.

Новую боевую машину можно оборудовать различным вооружением. Например, боевыми дистанционно управляемыми модулями.

Как ранее сообщил генеральный директор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий, в общей сложности компанией уже было поставлено заказчикам из российских силовых ведомств и армий ряда иностранных государств более 1500 «Тигров» различных модификаций.

Очевидно, что после появления отлично защищенной «атлетической» модели бронеавтомобиля с дальнейшим ростом «популяции» этого «хищника» поля боя проблем в Вооруженных силах России не предвидится.

Основные ТТХ:

— Колесная формула: 4×4

— Полная масса: 9000 кг

— Двигатель: дизельный, ЯМЗ-534

— Максимальная скорость: 120 км/ч

— Класс противоминной защиты: 2

— Число посадочных мест (без водителя): 7

СПРАВКА

Автомобиль многоцелевого назначения АМН-2 «Атлет» предназначен для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.

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