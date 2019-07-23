«Это я вас еще пожалела»: Гузеева ответила на обвинения в алкоголизме

Одна из подписчиц актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой под ником mars72ckid предположила, что артистка выпивает, после чего на нее посыпался шквал критики от поклонниц Гузеевой. Вскоре комментарий под постом был удален, но дискуссия продолжилась:

— Лариса, стоило просто задать вопрос, тут что началось? Чувствую себя леди Гага. Успокойте народ, я же только спросила. На ваш вопрос отвечаю, нет, не дура и справка есть о высшем образовании.

— Вопрос хамский и это я вас еще пожалела, — парировала ей Гузеева.

Подписчики встали на защиту артистки:

«По-вашему Лариса похожа на пьющую женщину?! Надеюсь, вам хотя бы стыдно, иначе вам надо срочно показаться специалисту... Я поражаюсь, сколько же хамов, беспардонных неумных людей... Выбесили меня! Кстати, а вы не планируете спиться? Ваш такой вопрос, адресованный именно Ларисе Гузеевой, занимает пожалуй, первое место среди самых несуразных вопросов!» — заявила svetlana_swetrik.

«Высшее образование не есть признак ума, а такту там вообще не обучают», — считает kotikmd1.

Гузеева известна как острослов и неоднократно осаждала в комментариях распоясавшихся подписчиков.

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