Гроза морских бандитов поступил на вооружение

В состав Черноморского флота России вошел второй патрульный корабль из уникальной серии: новейший патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев».

В Черное море все чаще стали заходить корабли военных флотов государств из блока НАТО. Прямым ходом они идут в порты Украины и Грузии, в прилегающих к их берегам акваториях чуть ли не в режиме нон-стоп проводятся совместные учения. Обманываться, что условный противник на этих маневрах — мифические террористы, увы, не приходится… Корабль «Дмитрий Рогачев» был построен на Зеленодольском заводе имени Горького с опережением графика практически на шесть месяцев и с июня этого года уже несет службу в строю нашего ВМФ.

Это уже второй такой на Черноморском флоте России: ранее в состав бригады кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы вошел головной корабль проекта — «Василий Быков». На кораблях проекта 22160 впервые реализован модульный принцип: повооружения и есть места под съемные модули, где можно при необходимости разместить дополнительные орудия, ракетные или зенитные установки, противоминные или водолазно-спасательные комплексы.

Этакий универсальный конструктор боевого предназначения. Корабль и по заложенным конструкторами характеристикам — мультифункционал. Дальность плавания корабля — 6000 морских миль, скорость — 30 узлов.

Этих характеристик вполне хватит, чтобы при необходимости охранять наши торговые суда в районах Мирового океана, где бандитствуют пираты. Но главная задача «Дмитрия Рогачева» — нести службу у родных берегов. Корабль хорошо вооружен. Он оснащен артиллерийской установкой АК-176МА калибра 76 мм и переносными зенитными ракетными комплексами «Игла». Боекомплект орудия — 152 выстрела в башне и столько же в артиллерийском погребе. Для обороны против диверсантов установлены два дистанционно управляемых гранатомета ДП-65 и два 12,7-мм пулемета «Корд».

Корабль может стать носителем вертолета массой до 12 тонн. Также на нем есть место для базирования бронированной десантно-штурмовой лодки, на которой морские пехотинцы могут дойти и высадиться на чужих берегах. Подобраться к ним «Дмитрий Рогачев» сможет незамеченным: его корпус создан с использованием современных стелс-технологий. Как сообщили «Вечерней Москве» в отделе информационного обеспечения Черноморского флота Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, на днях экипаж «Дмитрия Рогачева» совершил переход из Новороссийска в основной пункт базирования флота Севастополь.

СПРАВКА

Кораблю присвоено имя советского контр-адмирала Дмитрия Рогачева, участника Гражданской и Великой Отечественной войн.

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