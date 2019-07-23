«Зенит» отказался от приобретения игрока «Милана»
• 12:40 • 23 июля 2019
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Диего Лаксальт мог перейти в "Зенит" за 14 миллионов евро
Фото: https://www.instagram.com/p/BYf7VPjnv3f/
«Зенит» отказался от покупки защитника «Милана» Диего Лаксальта, сообщает издание "Невские Новости".
Ранее состоялись переговоры агента уругвайского футболиста и спортивного директора петербургского клуба. «Зенит» отказался от приобретения, так как на позицию левого защитника уже приобретен Дуглас Сантос. Кроме того, российский клуб считает завышенной цену на уругвайского игрока. Его переход мог обойтись в 14 миллионов евро.
Отмечается, что на футболиста претендует ряд других клубов.
«Зенит» уже предпринимал попытки приобрести Лаксальта, когда тот был игроком «Дженоа», но футболист принял приглашение «Милана».
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