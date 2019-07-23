Забыли про негров и католиков

Опросы общественного мнения — изобретение относительно недавнее. Что интересно, они приобрели популярность и влияние на общество лишь после серии позорных ошибок социологов.

Первая серьезная попытка узнать общественное мнение путем соцопроса была предпринята журналистами. Американская газета Harrisburg Pennsylvanian в 1824 году накануне президентских выборов опросила читателей, кто же их выиграет. Опрос показал, что Эндрю Джексон должен разгромить Джона Квинси Адамса и набрать вдвое больше голосов в Коллегии выборщиков. Но все получилось наоборот: на выборах победил Адамс.

— Журналисты сделали банальнейшую ошибку. Аудиторию своей газеты — местного издания они почему-то приравняли к электорату США, — пояснил кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев.

Эта забавная история задала определенный путь развития опросов. Долгое время большая американская политика воспринимала их скорее как забавный казус, а не руководство к действию. В итоге их организовывали в основном мелкие локальные издания, чтобы развлечь читателей.

В анналы социологии вошло исследование, проведенное в 1929 году супругами Робертом и Хелен Меррел Линд. Они «промониторили» жизнь в городке Миддлтаун и взяли на себя смелость создать обобщенный портрет населения среднестатистического населенного пункта американской глубинки. Учли уровень образования жителей, их религиозность, степень участия в социальной жизни. Не зря название Миддлтаун переводится как «средний город» или «город посередине». При всех достоинствах это исследование было по определению неточным. Дело в том, что организаторы исследования принципиально не опрашивали афроамериканцев, иудеев и католиков, живших в Миддлтауне.

— В итоге на долгие годы в отчетах социологов США представляли намного более однородной страной, чем были в действительности, — рассказывает Виталий Караев. — Что интересно, эта традиция прекратила свое существование лишь в 1960-е годы, под воздействием движения борьбы за гражданские права чернокожих американцев.

По словам эксперта, залог корректности опроса — именно репрезентативная выборка опрашиваемых.

— К сожалению, многие так называемые социологи ее игнорируют, — пояснил Караев. — Недавно читал исследование одной из рекрутинговых служб о средних зарплатах в Москве. Они почему-то опрашивали только своих клиентов. Но ведь очевидно же, что многие ищут работу не через рекрутинговые службы, а, например, по знакомству. А большинство вообще в работе не нуждается, потому что она у них есть, и клиентами сервисами поиска вакансий они не являются. Кто-то, возможно, новую работу ищет, но свою нынешнюю зарплату указывать не захотел и участия в опросе не принял. Вот и получается, что выборка совершенно «левая».

Таких «социологов из интернета», к сожалению, довольно много. Поэтому всегда обращайте внимание на источник данных.

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