Жители столицы опросов не любят

Мы все время знакомимся с данными опросов, но большинство и понятия не имеет, как они делаются. Опросы опросам рознь.

Многое, например, зависит от репрезентативности выборки. Она, по идее, должна представлять российское общество в целом. А именно: чтобы в ней было определенное количество мужчин и женщин, людей определенного возраста и уровня дохода, горожан и жителей деревни. При этом, кстати, ни религиозные, ни политические взгляды составителями выборки не учитываются. Сама выборка обычно составляет от 1200 до 1500 человек.

Как происходит опрос? Социологическая служба отбирает специалистов, которые по долгу службы много общаются с людьми, например библиотекари, медсестры или социальные работники. Они, следуя заранее определенному социологами маршруту, идут в дома и квартиры, представляются, спрашивают, кто живет, и задают вопросы именно тем, кто в выборку попал. Ну, например, в этой квартире важно, чтобы ответила женщина-пенсионерка, потому что ответов именно пенсионерок сейчас не хватает. Несовершеннолетних не опрашивают. Респонденту зачитывают вопрос, но смысл его — если тот не понял — разъяснять запрещено. Как понял — так и ответил. Если не понял, так и пишут — «затруднился ответить». Или «не ответил».

Качественный, с репрезентативной выборкой, соцопрос — это довольно дорогая история Фото: https://pixabay.com/ru

У социологических служб США, как правило, постоянный пул респондентов. Они получают по электронной почте вопросы и по ней же на них отвечают, получая за это деньги. У нас опросы обычно проводятся в режиме личного общения. При этом, как показывает практика, 70 процентов москвичей в них участвовать отказываются. Жители столицы, как правило, люди достаточно закрытые, они не любят пускать незнакомых людей в свое жилище, к тому же многие просто не хотят терять на ответы личное время.

Вот и представьте, сколько квартир нужно обойти, чтобы опросить хотя бы сто москвичей определенного пола, возраста и уровня дохода! Такая ситуация, впрочем, не только в Москве, но и во многих крупных городах, где общество тоже атомизировано. Возможно, именно поэтому каждая социологическая служба России тоже, как и в США, имеет постоянный пул респондентов. Их обычно 2/3 от общего числа опрашиваемых. Но этот пул, разумеется, тоже подвержен ротации. Иными словами, люди участвуют в каком-то количестве опросов, а потом социологи ищут новых респондентов, хотя это очень непросто. Качественный, с репрезентативной выборкой, соцопрос — это довольно дорогая история. И в плане денег, и в плане труда.

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