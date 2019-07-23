Экономист пояснил, почему в упаковке молока теперь не литр

С каждым годом российские производители молочной продукции уменьшают размеры упаковок своих товаров. Так, в период с 2012 по 2018 год объемы снизились, в среднем, на 20 процентов. Точные цифры можно назвать, ориентируясь на категории товаров.

По какой причине этот процесс запущен и какие последствия для экономики страны он будет иметь, попыталась выяснить «Вечерняя Москва».

ДЕТАЛИ

На полках наших магазинов сегодня представлен ассортимент молочной продукции в разных объемах, но наиболее ходовой формат в категории молока — это 930–950 миллилитров. Однако, как говорится в докладе университета маркетинговых исследований GfK, на торговых прилавках можно найти и 920, 925, 970, 975, 980 и 985 миллилитров продукции.

Отмечается, что уменьшение размера упаковки приведет к переключению на конкурентов, предлагающих больший объем за ту же сумму.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

По мнению члена-корреспондента РАН, доктора экономических наук Алексея Кузнецова, объем продукции уменьшается из-за скрытой инфляции.

— Потому что если вы продаете 1 литр молока за 100 рублей, а потом 950 миллилитров за ту же сумму — это значит, что стоимость выросла, — говорит специалист.

Для клиента такие процессы не всегда заметны, утверждает экономист.

— Более того, этот процесс не всегда в состоянии уловить и статистические органы, поскольку замеры инфляции идут по определенным методикам, которые могут этого не учитывать.

Эксперт рекомендует: чтобы не стать жертвой обмана, нужно внимательно изучить упаковку.

— Если это откровенное нарушение, необходимо обращаться в Роспотребнадзор, чтобы федеральный орган привлек производителя к ответственности, — рассказал «Вечерней Москве» Кузнецов, посоветовав потребителям отказаться от продукции фирм, которых они когда-то уже уличили во лжи.

Читайте также: Культ вещей: почему жители мегаполисов превратились в «хомяков»