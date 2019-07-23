Сенчукова и Рыбин вынуждены отдыхать в Подмосковье
Музыкант Виктор Рыбин и певица Наталья Сенчукова отдыхают в Московской области. Момент выходного дня опубликовала Сенчукова на своей странице в Instagram.
На видео видно, что артисты катаются на лодке по Пестовскому водохранилищу в Мытищах.
— Всем привет. Мы решили сегодня выйти, пока солнышко. У нас после гастролей выходной день. Здорово на солнышке. Но мы все равно попали под дождь, — поделились впечатлениями супруги.
Стоит отметить, что артисты, по всей видимости, решили не загорать. Несколько лет назад им поставили диагноз — рак кожи. Сейчас они не ездят в жаркие страны, пишет «Телепрограмма».
Впервые супруги рассказали о своем страшном диагнозе в прошлом году. Сначала заболевание выявили у Сенчуковой, спустя пару лет схожие признаки проявились у Рыбина.
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